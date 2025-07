Fortaleza contrata goleiro Vinícius Silvestre, cria do Palmeiras

Com as lesões de João Ricardo e Brenno, que vão passar por cirurgia, o Fortaleza precisou ir ao mercado urgentemente e acertou com Vinícius Silvestre, que estava no Portimonense-POR. O atleta de 31 anos assinará contrato até o fim de 2026.

O goleiro já se despediu do clube português, onde atuou por duas temporadas e disputou 51 partidas. Ele foi liberado pelo Portimonense. Vinícius vai fazer exames no Pici e depois ser anunciado oficialmente. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande.

Cria da base do Palmeiras, tem apenas 14 jogos disputados pelo time profissional do Verdão. Ele chega para disputar vaga com Magrão, de 25 anos, e Eduardo Salvador, de 19 anos, que são os goleiros à disposição da comissão técnica do Tricolor, comandada interinamente por Léo Porto.