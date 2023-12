Fortaleza confirma lista de atletas inscritos para a Copinha 2024; veja relacionados

Nesta quarta-feira (27), o Fortaleza divulgou a lista de atletas inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. Ao todo, 30 jogadores seguem em preparação no CT Ribamar Bezerra e embarcarão para São Paulo no dia 1º de janeiro. O Leão estreia na Copinha no dia 3, contra o Castanhal-PA, às 15h, no Estádio Municipal Antônio Viana Silva.

Na lista dos 30 inscritos, o técnico Léo Porto deu oportunidade para alguns jogadores oriundos da categoria Sub-17, como é o caso do lateral-esquerdo Arthur que teve destaque nacional ao ser aprovado em primeiro lugar em um vestibular para Engenharia Civil.

O Leão está no Grupo 11 ao lado de VOCEM-SP, CRB e Castanhal-PA.