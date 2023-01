Fortaleza confirma empréstimos de David da Hora e Luiz Henrique; saiba detalhes

O Fortaleza anunciou oficialmente o empréstimo do atacante David da Hora ao Juventude e do meio-campista Luiz Henrique ao Botafogo-SP. David tem contrato com o Tricolor do Pici até 2025 e ficará no clube gaúcho até o final de 2023. Já Luiz Henrique tem contrato com o Leão até o final de 2023, mesmo prazo do empréstimo ao Botafogo-SP.

David da Hora chegou ao Fortaleza em maio de 2022, mas não chegou a disputar nenhuma partida oficial pelo clube na temporada. Revelado pelo Vitória-BA, o jogador ganhou destaque na temporada 2021. Ele foi então negociado com o Metalist, da Ucrânia, mas rescindiu o contrato com o time ucraniano, por conta da invasão de tropas russas ao país.

Já Luiz Henrique chegou ao Pici na temporada 2020, após deixar o Flamengo, clube pelo qual foi revelado e se destacou nas categorias de base. Ele somou, ao todo, 30 jogos, três gols e seis assistências com a camisa do Fortaleza. Em 2021 e 2022 ele foi emprestado ao Botafogo e ao Vasco, respectivamente.

QUEM DEIXOU O FORTALEZA PARA 2023?

Além de David da Hora e Luiz Henrique, outros 13 jogadores deixaram o Pici para a temporada 2023: o goleiro Marcelo Boeck, o lateral-direito Landázuri, os laterais-esquerdos Juninho Capixaba e Bruno Melo, os volantes Felipe e Fabrício Baiano, os meia-atacantes Christian Bernardi, Matheus Vargas, Edinho, Lucas Lima e Otero, e os atacantes Robson e Igor Torres.