Fortaleza e Floresta atingem campanhas históricas na Copinha; veja destaques dos clubes

O futebol cearense está nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023 com Fortaleza e Floresta. As duas equipes igualaram a melhor campanha local na Copinha - o rendimento do Fortaleza de 2008 - e seguem entre os oito melhores clubes do principal torneio de base do Brasil.

A trajetória é marcada por superação dentro da própria competição nacional. O desafio foi alcançado, com o sonho de ultrapassar o próprio recorde. E o grande objetivo: dar holofote aos jovens e permitir que o futebol possa transformar a vida de alguns. Assim, o Diário do Nordeste lista uma parte dos destaques das duas equipes, comandadas por Leandro Zago e Raimundinho.

Vale ressaltar: o Verdão da Vila Manoel Sátiro encara o Palmeiras nesta quarta-feira (18), às 21h45, em Santo André, enquanto o Leão tem pela frente o Santos na quinta (19), às 21h45, no mesmo local. Os rivais estiveram na última final da competição.

Fortaleza

LAE - Riquelme (19 anos) | Atuando aberto na esquerda, se posiciona na linha do meio-campo e participa muito do ataque, com chutes, infiltração e bola parada. No torneio, tem três gols e duas assistências.

| Atuando aberto na esquerda, se posiciona na linha do meio-campo e participa muito do ataque, com chutes, infiltração e bola parada. No torneio, tem três gols e duas assistências. VOL - Ryan (20 anos) | Capitão tricolor, apresenta boa estatura e força física, mas se destaca pela técnica e condução da bola. No jogo, contribui com a armação desde o sistema defensivo e tem uma assistência.

| Capitão tricolor, apresenta boa estatura e força física, mas se destaca pela técnica e condução da bola. No jogo, contribui com a armação desde o sistema defensivo e tem uma assistência. MEI - Riquelmo (20 anos) | Posicionado no lado direito, contribui com passes e tem papel importante na recomposição, fechando os espaços nos momentos em que o Leão sofre ataques. Tem uma assistência.

| Posicionado no lado direito, contribui com passes e tem papel importante na recomposição, fechando os espaços nos momentos em que o Leão sofre ataques. Tem uma assistência. MEI - Amorim (17 anos) | Atleta do meio-campo que mais tenta lances ofensivos, forçando passes e arriscando chutes. Marcou um gol na Copinha.

Legenda: Riquelme e Riquelmo são titulares das categorias de base do Fortaleza Foto: Gero Rodrigues / Fortaleza

Floresta

GOL - Wildek (19 anos) | Grande nome da equipe, se destaca pelas defesas e principalmente pelo bom desempenho na disputa de pênaltis, brilhando nas classificações alviverdes durante o mata-mata.

| Grande nome da equipe, se destaca pelas defesas e principalmente pelo bom desempenho na disputa de pênaltis, brilhando nas classificações alviverdes durante o mata-mata. LAE - Davi Castro (19 anos) | Muito ofensivo, tem velocidade e prioriza a chegada na linha de fundo para contribuir com as investidas no ataque. Na Copinha, é titular absoluto e soma uma assistência.

| Muito ofensivo, tem velocidade e prioriza a chegada na linha de fundo para contribuir com as investidas no ataque. Na Copinha, é titular absoluto e soma uma assistência. MEI - Diogo Mourão (17 anos) | Técnico, preenche o meio-campo com movimentação e passes, tentando contribuir com a armação. De característica, o jogador tem a visão de jogo como característica.

| Técnico, preenche o meio-campo com movimentação e passes, tentando contribuir com a armação. De característica, o jogador tem a visão de jogo como característica. MEI - Rodrigo (19 anos) | No meio-campo, participa mais da transição, se posicionando aberto e também por dentro. Com o arremate de longa distância, marcou um gol e deu duas assistências no torneio.

Campanha na Copinha de 2023

Floresta

Floresta (4) 0x0 (2) Athletico-PR | Oitavas

Avaí 1x2 Floresta | 3ª fase

Ceilândia (2) 0x0 (3) Floresta | 2ª fase

Flamengo 0x0 Floresta | Fase de Grupos

XV de Jaú 1x2 Floresta | Fase de Grupos

Floresta 0x1 Aparecidense | Fase de Grupos

Fortaleza

Ibrachina 0x1 Fortaleza | Oitavas

Remo 0x2 Fortaleza | 3ª fase

XV de Piracicaba 0x2 Fortaleza | 2ª fase

Fortaleza 0x1 Remo | Fase de Grupos

São Caetano 0x0 Fortaleza | Fase de Grupos

Juventus-SP 1x2 Fortaleza | Fase de Grupos