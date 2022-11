Fortaleza chega na última rodada da Série A com chances de vaga na Libertadores; veja cenários

Com o complemento da 37ª rodada na noite desta quinta-feira (10), o Fortaleza encerrou a rodada na 10º colocação com 52 pontos e mantém chances de vaga na Libertadores via G8. Para a última rodada no dia 13, o Leão precisará vencer o Santos fora de casa e torcer para que dois de seus 4 rivais tropecem. Um empate já tira a chance de vaga do Fortaleza.

Os rivais diretos do Leão na luta por Libertadores são: Athletico/PR (6º com 55), Atlético Mineiro (7º com 55), Botafogo (8º com 53) e América/MG (9º com 52).

Cenário para a vaga

Como Athletico/PR e Botafogo se enfrentam, um deles ficará atrás do Fortaleza caso o Leão vença e chegue aos 55 pontos. Assim, o Tricolor terá que torcer para que mais um tropece: Atlético/MG ou América/MG.

O Galo visita o Corinthians em São Paulo e o Coelho recebe o Atlético/GO no Independência. Se o Coelho vencer, o Galo não pode empatar: se isso acontecer, o Leão ficaria atrás dos dois. Caso o América empate, o Galo pode vencer seu jogo, com o Leão ficando em 8º.

Confira jogos que interessam ao Fortaleza na última rodada

América Mineiro x Atlético Goianiense - Independência

Corinthians x Atlético Mineiro - Neo Quimica Arena

Athletico Paranaense x Botafogo - Arena da Baixada

