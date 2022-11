Silvio Romero celebra gols na Série A e analisa temporada: 'boa, mas poderia ser melhor'

A noite da última quarta-feira (09) foi iluminada para o atacante Silvio Romero. Com dois gols contra o Bragantino, na goleada por 6x0 do Fortaleza, ele tirou um peso das costas ao marcar pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro.

O argentino chegou no início do ano como espeança de gols e foi decisivo nas Copas que o Tricolor disputou em 2022. Foi artilheiro do time na Libertadores e na Copa do Brasil, além de marcar gols importantes na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense. Para ele, no geral, o lucro da temporada foi bom.

"Enquanto a números acho que foi uma temporada boa, média normal para um atacante. Falávamos no começo do ano nesse número de 14 gols e que seria bom mas, para mim, poderia ter sido melhor. Nos primeiros meses consegui uma boa quantidade de gols, na Libertadores também. Estava devendo no Brasileirão até a última rodada. Então ainda fico com essa sensação amarga e, ao mesmo tempo, com uma sensação de tranquilidade por fazer uma quantidade aceitável de gols", afirmou.

O atacante teve seu contrato renovado em agosto e é peça garantida para o próximo ano no Leão. Ele também deve estar entre os relacionados para a última partida do Fortaleza na temporada, contra o Santos, no próximo domingo.

Jogo decisivo

O elenco se reapresentou nesta quinta-feira (10) e já segue viagem para São Paulo na tarde de sexta (11). Romero comentou sobre o curto espaço de preparação para esse jogo que pode decidir uma vaga na Pré-Libertadores.

"Pouco tempo (de preparação) como tivemos quase o ano todo. Foi um ano com muitos jogos, muitas viagens, então estamos acostumados em enfrentar os jogos com pouco tempo de preparação. Esperamos que no domingo tenhamos um jogo parecido com o jogo passado enquanto a seriedade que tivemos e a maneira que jogamos. Sabemos que é como uma final no sonho da Libertadores", finaliza.

O Fortaleza incia a última rodada do Brasileirão com 52 pontos, na 10ª posição. O time precisa vencer e torcer por resultados negativos dos adversários diretos para poder conseguir vaga na Pré-Libertadores.

