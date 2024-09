Fortaleza chega a São Paulo para jogo decisivo contra o Corinthians na Sul-Americana; veja imagens

O Fortaleza chegou na tarde desta segunda-feira (23) em São Paulo, onde enfrenta o Corinthians na terça-feira (24) pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. A partida acontece às 21h30 (de Brasília) na Neo Química Arena, e se quiser avançar de fase, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda terá que vencer por três gols de diferença.

Apesar da derrota, o Leão chega motivado para reverter o placar, uma vez que o Tricolor do Pici vem de uma goleada por 4 a 1, aplicada contra o Bahia na noite do último sábado (21) na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão 2024.

Com isso, o Fortaleza voltou a vencer após uma sequência de quatro jogos sem vitórias e encerrou a rodada da Série A em terceiro lugar, com quatro pontos atrás do líder (Botafogo).