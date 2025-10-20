Fortaleza BC vence o Botafogo e conquista 2º vitória no NBB com técnica Jelena Todorovic
Tricolor venceu jogando fora de casa
O Fortaleza Basquete Cearense venceu o Botafogo por 84 a 80 na noite de segunda-feira (20), no Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ), pela segunda rodada do Novo Basquete Brasil (NBB).
Foi a 2º vitória do Leão sob comando da técnica sérvia Jelena Todorovic. Na estreia, o Fortaleza venceu o Vasco, também fora de casa.
O Botafogo largou em vantagem e fez 26 a 22 no primeiro quarto e manteve o ritmo no 2º quarto vencendo por 19 a 14. Na volta do intervalo, o Fortaleza reagiu e conseguiu marcar 27 a 13 no penúltimo quarto, e venceu o jogo por 84 a 80.
Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Flamengo na quinta-feira (23), às 19 horas, no Maracanãzinho.
