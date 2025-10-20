Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza BC vence o Botafogo e conquista 2º vitória no NBB com técnica Jelena Todorovic

Tricolor venceu jogando fora de casa

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:37)
Jogada
Legenda: O Fortaleza venceu fora de casa sua 2ª partida no NBB
Foto: @Foto_WallaceLima

O Fortaleza Basquete Cearense venceu o Botafogo por 84 a 80 na noite de segunda-feira (20), no Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ), pela segunda rodada do Novo Basquete Brasil (NBB).

Foi a 2º vitória do Leão sob comando da técnica sérvia Jelena Todorovic. Na estreia, o Fortaleza venceu o Vasco, também fora de casa. 

O Botafogo largou em vantagem e fez 26 a 22 no primeiro quarto e manteve o ritmo no 2º quarto vencendo por 19 a 14. Na volta do intervalo, o Fortaleza reagiu e conseguiu marcar 27 a 13 no penúltimo quarto, e venceu o jogo por 84 a 80.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Flamengo na quinta-feira (23), às 19 horas, no Maracanãzinho.

Assuntos Relacionados

Jogada

Fortaleza BC vence o Botafogo e conquista 2º vitória no NBB com técnica Jelena Todorovic

Tricolor venceu jogando fora de casa

Redação Há 1 hora

Jogada

Sem Lucero, Palermo terá que mudar ataque do Fortaleza contra o Flamengo

Centroavante está suspenso pelo 3º cartão amarelo

Brenno Rebouças Há 2 horas
jogadores

Jogada

Pedro Raul e Kaio Jorge lideram ranking de finalizações na Série A; veja top-10

Ceará volta a campo no sábado, quando enfrenta o Atlético-MG

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Juventude vence Red Bull Bragantino e deixa Fortaleza na vice-lanterna da Série A

As equipes se enfrentaram em jogo pela 29ª rodada da Série A

Vladimir Marques Há 2 horas
ancelotti

Jogada

Veja quando Ancelotti fará nova convocação da Seleção Brasileira

Canarinho vai enfrentar Senegal e Tunísia

Redação 20 de Outubro de 2025

Jogada

Com Marcos Victor, aproveitamento do Ceará é de G4, mas sem ele, vira de Z4

Sem ele, aproveitamento de pontos do Vovô cai mais da metade e gols sofridos aumentam

Vladimir Marques 20 de Outubro de 2025