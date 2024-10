Fortaleza BC perde para União Corinthians no CFO, em seu segundo jogo pelo NBB 2024/25

O Fortaleza Basquete Cearense entrou em quadra nesta sexta-feira (18), e foi derrotado pelo União Corinthians por 79 a 70, em jogo no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO).

O destaque do Fortaleza no jogo foi Anderson, com 15 pontos e 11 rebotes.

O Carcalaion começou bem o jogo e venceu o primeiro quarto por 19 a 16. Mas, no segundo quarto, o União Corinthians foi bem melhor e venceu por 24 a 11.

Após o intervalo, o União Corinthians voltou a ser melhor e no 3º quarto venceu por 22 a 18, abrindo larga vantagem no placar: 62 a 48.

No último quarto, o Fortaleza reagiu, chegou a encostar no placar, vencendo por 22 a 17, mas perdendo no placa final: 79 a 70.

Na terça-feira (22), o Fortaleza BC encara o Pato Basquete fora de casa, às 19h30.