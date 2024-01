Fortaleza BC é derrotado pelo Franca e tem sequência positiva no NBB interrompida

O Fortaleza BC foi derrotado pelo Franca por 72 a 77 na noite desta quarta-feira (3). O Centro de Formação Olímpica (CFO) recebeu o duelo válido por mais uma rodada do NBB. Dexter McClanahan, do time cearense, foi o cestinha do jogo com 21 pontos. O time teve a sequência de vitórias ser interrompida, pois vinha de resultados positivos contra o Brasília e Cerrado.

O time paulista venceu o primeiro quarto com certa vantagem, por 22 a 29. O Carcalaion até buscou reagir, mas viu os visitantes chegarem ao 43 a 51 até o intervalo.

A diferença aumentou no terceiro período, quando o time do técnico Helinho alcançou o 55 a 66. No último período, o Fortaleza reduziu a vantagem para apenas um pnto, mas o Franca segurou a reação do tricolor e venceu por 72 a 77.

TABELA E PRÓXIMOS DESAFIOS

Com o resultado, a equipe comandada por Flávio Espiga segue na sétima posição, com 28 pontos. Já o Franca se manteve em terceiro, com 31 somados. O Carcalaion enfrenta o São Paulo na próxima rodada, dia 13 de janeiro, às 16h, no CFO. O time paulista encara a Unifacisa, dia 5, fora de casa.