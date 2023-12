Fortaleza Basquete Cearense vence Brasília e vai à Copa Super 8 do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense venceu o Brasília por 83 a 73 nesta sexta-feira (29) no ginásio do CFO pelo NBB. Com o resultado, o Tricolor garante vaga inédita na Copa Super 8, com 10 vitórias em 17 jogos e a 7ª colocação na tabela.

A Copa Super 8 é um torneio de curto que reúne os oito primeiros colocados do NBB, que se se enfrentam em partida única de quartas de final de acordo com a colocação ao final do primeiro turno.

A equipe vencedora também garante vaga na edição 2024/25 da competição internacional apoiada pela Liga Nacional de Basquete.

Destaques do jogo

O jogo no CFO foi muito equilibrado. No 1º quarto, o Fortaleza venceu por 18 a 15. O time cearense também venceu apertado o 2º quatro, por 20 a 18, perdendo o 3º quarto por 20 a 21. O último 4º foi de predomínio do Fortaleza, que venceu por 25 a 19, confirmando a vitória e inédita classificação.

O Carcalaion teve 5 jogadores com pontuação alta: Queiroz (18), Ewing (16), Orresta (15), Dexter (15) e Samuel (10).