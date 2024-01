Técnico do Fortaleza BC celebra vaga inédita no Super 8 do NBB: 'É fruto do trabalho'

O Fortaleza BC garantiu uma vaga na Copa Super 8 do NBB após a vitória sobre o Brasília, na última sexta-feira. Técnico da equipe, Flávio Espiga falou sobre a participação inédita do time cearense no torneio que será disputado em janeiro.

"A vitória é o nosso propósito. Todo jogo a gente entra em quadra procurando a vitória. A classificação ao Super 8 é fruto do trabalho que a gente tem feito no dia a dia, é uma competição importante no cenário nacional. E a gente vai para enfrentar, com toda a coragem e toda a garra e valentia para tentar as vitórias, jogo a jogo e chegar a uma final", disse o treinador.

O pivô Felipe Queirós, destaque na vitória contra o Brasília, celebrou a classificação e destacou que o time vai brigar por objetivos maiores. O jogador marcou 18 pontos diante do adversário.

"Sabíamos que seria um jogo decisivo para não depender de ninguém para chegar à Super 8. Viemos com todas as adversidades para buscar o resultado, representar nosso torcedor, brigar dentro de quadra e sairmos com a vitória. Teremos a Copa pela frente, representaremos o Fortaleza Basquete Cearense, que vem muito forte. Estamos mostrando a todos que não viemos para participar do campeonato, mas sim brigar pelo título e a Super 8 pode ser o começo"

A Copa Super 8 reúne os oito primeiros colocados do NBB no primeiro turno. Quem vencer a competição de tiro curto ganha vaga para um torneio internacional apoiado pela Liga Nacional de Basquete. A disputa vai ocorrer entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro.

Veja também