Fortaleza BC é derrotado pelo Flamengo e está na lanterna do NBB

O Fortaleza foi derrotado pelo Flamengo por 84 a 79 em mais uma rodada do NBB. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13). Foi o primeiro jogo do time carioca sem o comando do técnico Gustavinho. Com o resultado, a equipe somou a 17ª vitória no torneio. Já o Carcalaion foi para a lanterna.

Demétrio, do time cearense, foi o cestinha da partida com 17 pontos e oito rebotes. Pelo Flamengo, Ruan foi o maior pontuador com 14 somados. Já Williams deu dez rebotes no confronto.

Com o resultado, o Rubro-Negro segue na vice-liderança da competição com 17 vitórias nos 22 jogos disputados. Já o Fortaleza BC caiu para o 18º lugar, com seis vitórias em 24 disputas.