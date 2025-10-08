Fortaleza anuncia ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Vasco; veja valores

O Fortaleza liberou check-in para o duelo contra o Vasco, válido pela 28ª rodada do Brasileiro. Os ingressos, que terão valor promocional a partir de R$ 10 reais, serão vendidos a partir desta quinta-feira (9). As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Os torcedores vão poder confirmar presença no site sociofortaleza.com.br. Já os ingressos estarão disponíveis para venda a partir do meio-dia desta quinta, no site Leão Tickets, além das lojas físicas.

VEJA DATAS E HORÁRIOS DO CHECK-IN DE CADA PLANO

08/10 (quarta-feira)

10h: Conselheiro e Proprietário

13h: Leão do Pici (Acesso Garantido e Recarga)

16h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

09/10 (quinta-feira)

8h: Leão Fiel, É o Laion e Leão Interior

10h: Pra Todo Tricolor - Mil vagas distribuídas entre os setores Superior Central e Inferior Norte.

VEJA VALORES DOS INGRESSOS

Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Visitante (Superior Norte): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

*Planos Recarga têm 90% de desconto no ingresso.