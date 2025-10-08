Fortaleza anuncia ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Vasco; veja valores
Clube liberou check-in para sócios-torcedores
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
O Fortaleza liberou check-in para o duelo contra o Vasco, válido pela 28ª rodada do Brasileiro. Os ingressos, que terão valor promocional a partir de R$ 10 reais, serão vendidos a partir desta quinta-feira (9). As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.
Os torcedores vão poder confirmar presença no site sociofortaleza.com.br. Já os ingressos estarão disponíveis para venda a partir do meio-dia desta quinta, no site Leão Tickets, além das lojas físicas.
VEJA DATAS E HORÁRIOS DO CHECK-IN DE CADA PLANO
08/10 (quarta-feira)
- 10h: Conselheiro e Proprietário
- 13h: Leão do Pici (Acesso Garantido e Recarga)
- 16h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)
09/10 (quinta-feira)
- 8h: Leão Fiel, É o Laion e Leão Interior
- 10h: Pra Todo Tricolor - Mil vagas distribuídas entre os setores Superior Central e Inferior Norte.
VEJA VALORES DOS INGRESSOS
- Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
*Planos Recarga têm 90% de desconto no ingresso.
Veja também
Assuntos Relacionados