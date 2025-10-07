Suspenso pela FIFA, Machuca seguirá emprestado ao Vélez até dezembro

Suspenso por um ano pela Fifa, Machuca deve seguir no Vélez Sarsfield. O Diário do Nordeste apurou que, após a punição ao jogador, o clube pretendia devolvê-lo ao Fortaleza. No entanto, o Tricolor do Pici não aceitará o retorno do atleta que tem contrato com a equipe argentina até o fim desta temporada.

Como o Vélez não tem interesse em seguir com Machuca, o atleta seguirá na Argentina. O atleta recorreu da punição da FIFA, que recusou a apelação do jogador. O Fortaleza, no entanto, não tem interesse em repatriar o atleta antes do fim do contrato de empréstimo com o Vélez. O atleta seguirá emprestado até cumprir a suspensão de um ano.

ENTENDA O CASO

Machuca foi punido pelo Comitê Disciplinar da Fifa por falsificação de documentos e deve ficar um ano sem cumprir atividades ligadas ao futebol. A Associação de Futebol da Malásia (FAM) e outros seis jogadores também foram penalizados. Multas e suspensão das atividades no futebol estão entre as punições aos envolvidos, que foram informados da decisão no dia 26 de setembro.

As ocorrências são ligadas ao artigo 22 do Código Disciplinar da entidade. A Fifa explicou que a FAM apresentou uma série de documentos adulterados com o intuito de inscrever atletas junto à entidade para poder utilizá-los em campo. O grupo participou do duelo contra o Vietnã, realizado no dia 10 de junho deste ano. O duelo ocorreu na terceira rodada das Eliminatórias para a Copa Asiática de Seleções da Arábia Saudita 2027.

Os atletas foram multados em cerca de R$13 mil cada. Eles também foram suspensos de qualquer atividade ligada ao futebol por 12 meses, contados a partir da data de notificação da Fifa.

O argentino conseguiu se naturalizar para defender a seleção da Malásia na Copa Asiática. O atleta tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2027. O clube cearense tem 50% dos direitos do jogador. Pelo Tricolor do Pici, foram 65 partidas com seis gols marcados e cinco assistências.