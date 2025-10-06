Diário do Nordeste
Recuperado de lesão, Weverson será opção para a lateral-esquerda do Fortaleza contra Vasco

Defensor se recuperou de um edema na coxa direita e vai treinar normalmente na reapresentação do time, nesta quarta-feira (8)

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 22:48)
Jogada
Legenda: Weverson desfalcou o Fortaleza nos últimos cinco jogos
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza

Na reapresentação do Fortaleza, marcada para quarta-feira (8), o técnico Martín Palermo poderá contar com mais uma peça para a lateral-esquerda. O atleta Weverson se recuperou de um edema muscular no músculo adutor da coxa direita e será opção para a partida contra o Vasco da Gama, dia 15 de outubro.

Weverson ainda apareceu no boletim médico divulgado no domingo (5), antes da vitória do Tricolor sobre o Juventude, mas deve treinar normalmente já a partir desta quarta. Contratado na última janela de transferências, o lateral-esquerdo ainda não estreou sob o comando do técnico argentino.

O defensor desfalcou o Leão nos últimos cinco jogos. Ele estava lesionado desde 22 de setembro, mas fez trabalhos em dois períodos no Pici para acelerar a recuperação. Ele tem três partidas com a camisa do Fortaleza e esteve no banco outras quatro vezes.

Recuperado, Weverson disputou posição com Gastón Ávila, que foi utilizado na lateral esquerda contra o Juventude, e Diogo Barbosa, que são os atletas da posição à disposição. Há ainda a possibilidade de Bruno Pacheco se recuperar de um edema no músculo posterior da coxa esquerda até o próximo duelo do Tricolor.

 
