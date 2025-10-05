Fortaleza tem boletim médico com seis jogadores; veja lista
O time cearense tem muitos desfalques na reta final da Série A
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 18:08)
O Fortaleza divulgou a atualização do boletim médico com seis atletas em tratamento clínico. O grupo é desfalque neste domingo (5), no confronto com o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela Série A.
A lista de baixas do técnico argentino Martín Palermo tem o goleiro João Ricardo; os laterais-esquerdos Weverson e Bruno Pacheco; os meias Lucca Prior e Lucas Crispim; e o atacante Moisés.
O principal ponto negativo é a permanência de Moisés no DM. O atleta sofreu uma lesão muscular no dia 13 de abril, no empate contra o Internacional, e está prestes a completar seis meses sem liberação de atuar.
Boletim médico do Fortaleza
- GOL - João Ricardo (tendinite no ombro direito)
- LAE - Weverson (edema muscular no adutor da coxa direita)
- LAE - Bruno Pacheco (edema no músculo posterior da coxa esquerda)
- MEI - Lucca Prior (desconforto no púbis)
- MEI - Lucas Crispim (fadiga muscular)
- ATA - Moisés (transição após lesão no músculo posterior da coxa esquerda)
