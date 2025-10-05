Diário do Nordeste
Fortaleza tem boletim médico com seis jogadores; veja lista

O time cearense tem muitos desfalques na reta final da Série A

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 18:08)
Jogada
Legenda: O atacante Moisés está a quase seis meses sem jogar pelo Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza divulgou a atualização do boletim médico com seis atletas em tratamento clínico. O grupo é desfalque neste domingo (5), no confronto com o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela Série A.

A lista de baixas do técnico argentino Martín Palermo tem o goleiro João Ricardo; os laterais-esquerdos Weverson e Bruno Pacheco; os meias Lucca Prior e Lucas Crispim; e o atacante Moisés.

O principal ponto negativo é a permanência de Moisés no DM. O atleta sofreu uma lesão muscular no dia 13 de abril, no empate contra o Internacional, e está prestes a completar seis meses sem liberação de atuar.

Boletim médico do Fortaleza

  • GOL - João Ricardo (tendinite no ombro direito)
  • LAE - Weverson (edema muscular no adutor da coxa direita)
  • LAE - Bruno Pacheco (edema no músculo posterior da coxa esquerda)
  • MEI - Lucca Prior (desconforto no púbis)
  • MEI  - Lucas Crispim (fadiga muscular)
  • ATA - Moisés (transição após lesão no músculo posterior da coxa esquerda)
