Fortaleza tem boletim médico com seis jogadores; veja lista

O Fortaleza divulgou a atualização do boletim médico com seis atletas em tratamento clínico. O grupo é desfalque neste domingo (5), no confronto com o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela Série A.

A lista de baixas do técnico argentino Martín Palermo tem o goleiro João Ricardo; os laterais-esquerdos Weverson e Bruno Pacheco; os meias Lucca Prior e Lucas Crispim; e o atacante Moisés.

O principal ponto negativo é a permanência de Moisés no DM. O atleta sofreu uma lesão muscular no dia 13 de abril, no empate contra o Internacional, e está prestes a completar seis meses sem liberação de atuar.

Boletim médico do Fortaleza