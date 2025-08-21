Diário do Nordeste
Fortaleza anuncia a compra do volante Pablo Roberto por valor milionário

Pablo Roberto assinou contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2028

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:29)
Jogada
Legenda: Fortaleza anuncia a compra do volante Pablo Roberto por valor milionário
Foto: Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou a contratação do volante Pablo Roberto nesta quinta-feira (21). O Tricolor do Pici gastou 1 milhão de euros (equivalente a R$ 6,39 milhões) para adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos, que estava no Casa Pia, de Portugal.

Pablo Roberto assinou contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2028, válido por três temporadas e meia. Em seu ex-clube, o Casa Pia, o volante atuou em 25 jogos na temporada passada. Em 2023/24, ele fez 33 partidas, quatro gols e seis assistências.

Um volante com mais força e com características de chegada na área. Conduz bem a bola e finaliza bem. [...] Um jogador que também foi um pedido pessoal do Renato Paiva, que acompanha o jogador no futebol português, indicou a contratação dele e pediu muito que a gente fizesse o esforço para trazê-lo.
Marcelo Paz
CEO da SAF do Fortaleza

FICHA TÉCNICA

  • Nome: Pablo Roberto dos Santos Barbosa
  • Data de nascimento: 14/11/1999 - 25 anos
  • Naturalidade: São Francisco-MG
  • Posição: Meio-campista
  • Clubes: Atlético-GO, Portuguesa-RJ, Vila Nova-GO, Bahia-BA, Remo-PA, Casa Pia-POR e Fortaleza.
