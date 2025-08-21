Diário do Nordeste
Torcida do Fortaleza bloqueia saída do Pici e conversa com Paiva e jogadores; veja vídeo

Fortaleza desembarcou nesta quarta após a eliminação para o Vélez na Libertadores

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:28)
Jogada
Legenda: Torcida do Fortaleza bloqueia saída do Pici e conversa com Paiva e jogadores
Foto: Reprodução/Redes sociais

Um grupo de torcedores do Fortaleza esteve na sede do clube, no Pici, na noite desta quarta-feira (20) e fechou a saída do Centro de Excelência Alcides Santos, exigindo a presença de jogadores, comissão técnica e dirigentes.

O técnico português Renato Paiva foi em direção ao grupo e conversou com os torcedores, falando sobre o momento turbulento da equipe. O Fortaleza desembarcou nesta quarta após a eliminação para o Vélez Sarsfield na Libertadores, em Buenos Aires (ARG).

VEJA O VÍDEO DA CONVERSA COM RENATO PAIVA

Antes disso, a torcida do Fortaleza havia protestado na chegada da delegação no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Os torcedores se concentraram na área de desembarque, mas os jogadores saíram pelo terminal de cargas.

No protesto, os torcedores exibiram faixas como “Elenco de várzea” e “Marcelo acabou a Paz”. Apenas integrantes da diretoria, rouparia e funcionários desembarcaram pela área onde estavam os torcedores. O diretor Sérgio Papellin foi cobrado pelos torcedores.

