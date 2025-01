Fortaleza acerta empréstimo do zagueiro Bernardo Schappo para o Vila Nova

O zagueiro Bernardo Schappo será emprestado pelo Fortaleza ao Vila Nova até o final da temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que as partes chegaram a um acordo pelo empréstimo e o jogador desembarcará em Goiânia neste sábado (4).

Com contrato com o Tricolor do Pici até o final de 2026, Bernardo Schappo será emprestado pela segunda vez pelo Leão. Na atual temporada, ele defendeu o Botafogo-SP, onde somou 47 partidas disputadas e dois gols marcados.

Legenda: Schappo não disputou nenhuma partida pelo Fortaleza Foto: Felipe Honorato/Fortaleza EC

No Fortaleza desde 2023, Bernardo Schappo tem 25 anos e nunca disputou uma partida oficial pelo Tricolor do Pici. Em 2023, ele integrou o elenco do Fortaleza, mas não entrou em campo em nenhuma oportunidade.

O Fortaleza adquiriu 70% dos direitos econômicos de Bernardo Schappo por R$ 1,8 milhão. O jogador pertencia ao Ituano.