Fortaleza abre check-in para estreia na Libertadores contra o Colo Colo-CHI; veja detalhes

O Fortaleza Esporte Clube abriu, nesta quarta-feira (30), o check-in para a estreia na Libertadores. A equipe enfrenta o Colo Colo-CHI, no dia 7 de abril, quinta-feira, às 19h, na Arena Castelão. Será o primeiro jogo oficial do futebol cearense na principal competição de clubes da Conmebol.

O sócio-torcedor tricolor pode iniciar a marcação de assentos para garantir vaga no estádio a partir de 10h. Inicialmente, os planos atendidos são: Conselheiros, Proprietários, Leão do Pici e Leão Kids.

Às 14h, os adimplentes do Leão de Aço podem realizar as marcações. Já as categorias Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera podem realizar o check-in às 18h.

O processo deve ser efetuado pelo site oficial do sócio-torcedor do Fortaleza. O clube também irá comercializar ingressos, mas ainda não divulgou os valores ou a data de início das vendas.

Libertadores

O Fortaleza participa pela 1ª vez da Libertadores em 2022. Após sorteio, o time ficou no Grupo F da competição internacional, com River Plate-ARG, Colo Colo-CHI e Alianza Lima-PER.

Pelo regulamento, os dois melhores colocados da chave avançam ao mata-mata, enquanto o 3º colocado ganha vaga na sequência da Sul-Americana. Confira as partidas do Leão:

07/04, às 19h - Fortaleza x Colo-Colo-CHI, na Arena Castelão.

13/04, às 19h - River Plate-ARG x Fortaleza, no Estádio Monumental de Núñez.

27/04, às 21h - Fortaleza x Alianza Lima-PER, na Arena Castelão.

05/05, às 19h - Fortaleza x River Plate-ARG, na Arena Castelão.

18/05, às 23h - Alianza Lima-PER x Fortaleza, no Estádio Alejandro Villanueva.

25/05, às 19h - Colo-Colo-CHI x Fortaleza, no Estádio Monumental David Arellano.