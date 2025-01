Fortaleza abre check-in e inicia venda de ingressos para duelo contra o Cariri; veja valores

O Fortaleza abriu check-in e iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Cariri. Os preços dos bilhetes custam a partir de R$ 20 (vinte reais). As equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Cearense.

Os torcedores podem confirmar presença neste site. Todos os planos já podem realizar o check-in no site sociofortaleza.com.br

Para comprar os ingressos, basta acessar o site Leão Tickets ou ir até uma das lojas físicas (Lojas Leão 1918, Laion World, Arena Leão, Loja Leão 100 ou Carcalaion Store).

VEJA PREÇOS E SETORES DISPONÍVEIS:

Arquibancada Azul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Arquibancada Amarela: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Arquibancada Laranja: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Cadeiras Sociais: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Visitante: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

Fortaleza e Cariri se enfrentam na segunda-feira (27), a partir das 20h30. Antes, o Tricolor do Pici fará estreia no Cearense diante do Horizonte. O duelo ocorre neste sábado (25). Acompanhe o tempo real aqui.