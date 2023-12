Fora dos planos do Fortaleza, Guilherme acerta com o Santos para 2024

Como já adiantado por Alex Santiago, presidente do Fortaleza, em entrevista exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo, as negociações para a permanência de Guilherme no Fortaleza perderam forças e com isso, o atacante que pertencia ao Grêmio, fechou um acordo com o Santos e vai defender a camisa do Peixe na série B do Campeonato Brasileiro de 2024.

Diferente do Leão, o time paulista comprou 60% dos direitos do atleta por R$4,8 milhões e um contrato de três anos. A negociação foi mediada pelo coordenador de futebol Alexandre Gallo e o Santos deve quitar o valor em 13 parcelas. O Grêmio permanece com 20% dos direitos do jogador, enquanto Guilherme fica com outros 20%.

A contratação foi um pedido do técnico santista Fábio Carille, que venceu a concorrência do rival, Corinthians. O novo reforço do Peixe fará exames médicos na primeira semana de janeiro e tem apresentação marcada no CT Rei Pelé no dia 6 de janeiro.

No Leão

O atleta de 28 anos foi peça importante no ataque do Fortaleza em 2023. Artilheiro do time na Sul-Americana, com quatro gols, o jogador cresceu no Campeonato Brasileiro. Na temporada, somou dez gols e seis assistências em 52 jogos.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto