Geraldo Luciano renuncia a cargo na SAF do Fortaleza

O dirigente Geraldo Luciano renunciou à presidência do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza na noite desta quinta-feira (28). Ele assumiu o cargo recentemente, após renunciar ao cargo de vice-presidente da diretoria executiva do Leão - acompanhado do presidente Marcelo Paz que se tornou CEO da SAF - no início de dezembro para assumir posto na Sociedade Anônima do clube.

A saída dele do cargo acontece antes da efetivação da SAF no Tricolor de Aço, já que o clube ainda está cuidando dos últimos detalhes burocráticos.

Papel na SAF

Geraldo Luciano foi o responsável por estudar sobre SAF e explicar aos conselheiros e sócios-torcedores sobre o modelo de gestão da sociedade anônima que seria criada em setembro de 2023, com aprovação maciça dos sócios.

Ele esteve no último dia 14 como entrevistado do Jogada 1º tempo para detalhar o modelo de SAF do Leão e o orçamento para 2024.