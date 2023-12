Atacante do Fortaleza, Thiago Galhardo afirma que sempre foi torcedor do Flamengo; veja vídeo

O experiente Thiago Galhardo, atacante do Fortaleza, afirmou ser torcedor do Flamengo em uma entrevista concedida ao jornal "Lance!". Galhardo ressaltou que toda a sua família por parte de mãe também torce para o time carioca.

O atual camisa 91 do Tricolor do Pici também relembrou uma live que fez logo após um Gre-Nal que terminou com vitória do Internacional. Na época, o time do atleta brigava pelo título contra o rubro-negro carioca e ele colocou a mão no nariz em referência ao "cheirinho", disseminado principalmente por torcedores do Flamengo nos últimos anos. Em sua fala, Galhardo afirmou que o "cheirinho" não tinha nenhuma relação com o Fla.

"Posso me prejudicar um dia, mas agora posso deixar isso aberto para todos: eu sempre fui flamenguista e minha família toda é flamenguista. No título brasileiro de 2009, eu só não fui ao Maracanã no jogo contra o Goiás."



🎙️ Thiago Galhardo.

