Fora do Nordestão, Matheus Costa cita foco do Ferroviário no Cearense: 'competição disputadíssima'

Eliminado da Copa do Nordeste pelo Asa, o Ferroviário agora foca no Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra está no Grupo B da competição. A estreia será no sábado, dia 20, contra o Floresta. O duelo será às 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

"É virar a página e saber que tem outra competição disputadíssima e importante do Ferroviário. É um orgulho muito grande para nós estar disputando o Campeonato Cearense a partir de agora, e voltamos nossa atenção e toda a nossa força para iniciar muito bem essa competição", disse o treinador em entrevista ao canal do clube.

No último sábado, em jogo da pré-Copa do Nordeste, o time empatou com o Asa, mas acabou eliminado nos pênaltis pela equipe alagoana. Matheus Costa lamenta o resultado, mas destaca o esforço do grupo.

"Um momento de frustração grande, até pela forma que foi o jogo. Iniciamos a partida numa maneira que não gostaríamos. A partir dos 13 minutos controlamos e dominamos o jogo. Um jogo de muita disputa, de caráter decisivo, onde o controle emocional é primordial. No 2t, voltamos da mesma forma, dominando amplamente o adversário, inclusive fazendo gol", disse.

"Depois, tivemos muitas oportunidades de fazer o segundo gol. Infelizmente a gente não conseguiu converter. Sofremos o empate. Um aprendizado para todos nós, saber que somente quando encerra a partida que podemos relaxar", avaliou.

"Temos que enalter o que os atletas fizeram para vencer o jogo, as grandes oportunidades que foram criadas. É um trabalho embrionário, que está no início. Não podemos em hipótese alguma achar que está tudo errado. A gente sabe que é uma frustração grande não entrar na Copa do Nordeste", finalizou.

Após se reapresentar na segunda-feira, o time volta a treinar nesta quarta (9), no Elzir Cabral, a partir das 15 horas.

