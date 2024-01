Eliminação para o ASA tira do Ferroviário chance de receita milionária e obriga a recalcular rota

O Ferroviário sofreu um duro baque logo na sua estreia em 2024. A eliminação para o ASA de Arapiraca tira do Tubarão da Barra a possibilidade de faturar receita milionária e obriga a diretoria coral a recalcular rota logo após o primeiro jogo da temporada.

Isso porque as cotas do Nordestão teriam impacto direto nas receitas do clube. Se passasse de fase, o Ferrão estaria a um jogo de chegar na fase de grupos em que garantiria, no mínimo, R$ 1,9 milhão.

Ao invés disso, por ter sido eliminado logo na 1ª fase da Pré-Copa do Nordeste, o clube Coral deixa a competição com apenas R$ 130 mil.

Valor que corresponde a 6% do que o time faturou no torneio em 2023, quando arrecadou R$ 2,07 milhões em cotas, já que não apenas participou da fase de grupos (recebendo R$ 1,57 milhão) como avançou até as quartas de final (R$ 500 mil).

Esses valores foram fundamentais para a sustentação financeira ao longo do ano, mantendo o time que conseguiu o título invicto na Série D do Campeonato Brasileiro.

Agora, o desafio será montar um time competitivo para disputar a Série C sem possuir tal receita milionária.

É momento de recalcular a rota.