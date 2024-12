Fora de casa, Fortaleza perde para o Corinthians pelo Novo Basquete Brasil

O Fortaleza entrou em quadra nesta quinta-feira (12), contra o Corinthians, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP), e foi derrotado por 92 a 83, em seu 14º jogo no certame.

Com o resultado, o Leão se mantém na 17ª e penúltima colocação com 17 pontos e apenas 21,4% de aproveitamento. O Fortaleza BC volta a jogar no dia 14, contra o Pinheiros, 8º colocado com 53% de aproveitamento, às 17h, no Ginásio Poliesportivo H. Villaboim, em São Paulo (SP).

Legenda: O Leão fez os dois primeiros quartos de jogo muito parelhos com o Timão, mas foi derrotado Foto: Beto Miller / @corinthiansbasquete

O melhor em quadra pelo Leão foi Orresta, com 16 pontos e 13 assistências.

A partida foi muito equilibrada nos dois primeiros tempos de jogo. O Timão venceu o 1º quarto por 25 a 24, o Leão venceu o 2º por 23 a 22.

Mas o 3º quarto acabou sendo decisivo para a derrota do Fortaleza, já que o Timão venceu por larga diferença: 23 a 11.

No último quarto de jogo, o Leão voltou a equilibrar a partida (25x22), mas não suficiente para vencer, sendo derrotado por 92 a 83.