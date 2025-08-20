Focando no acesso a Superliga A, Norde Vôlei inicia preparação para a temporada 2025/2026

O Norde Vôlei, representante cearense na Superliga nacional de vôlei masculino, iniciou sua preparação no início de agosto para a temporada 2025/2026 da Superliga B com um único objetivo: conquistar o acesso para a Superliga A.

Nesta temporada, a equipe será comandada novamente pelo campeão olímpico Marcelo Negrão, que também comandou a equipe no título da Superliga C 2024 e na campanha de terceiro lugar na Superliga B 2024/2025.

Neste primeiro momento de início de preparação, após o período de férias, os jogadores estão passando por exames e testes médicos. Já os primeiros treinos foram realizados em quadras de areia para aprimoramento da parte física. Os treinos em quadras convencionais iniciaram nesta segunda-feira (18).

“O objetivo real esse ano, com um grupo mais experiente, é conseguir uma das duas vagas para a Superliga A. É um sonho e sabemos que precisamos trabalhar muito, sem menosprezar adversários. Esse início de trabalho tem sido muito bom, ainda sem os estresses físico e mental dos jogos e treinamentos mais pesados, estamos vendo muita vontade dos meninos de entrar em forma e a Comissão Técnica está fazendo um grande trabalho para isso", exalta o técnico Marcelo Negrão.

Legenda: A equipe cearense será comandada novamente pelo campeão olímpico Marcelo Negrão Foto: Stephan Eilert / Norde Vôlei

A Superliga B de vôlei masculino está prevista para iniciar em dezembro e contará com 14 equipes que se enfrentarão em turno único. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, com o primeiro enfrentando o oitavo, o segundo enfrentando o sétimo, e assim por diante, em jogos melhor de três. As duas equipes que chegarem à final se classificam para a Superliga A.

Elenco

Diante da boa campanha na Superliga B anterior, o Norde Vôlei manteve uma base de jogadores para a nova temporada que vem pela frente, mas se reforçou com nomes conhecidos no cenário do voleibol brasileiro. A equipe renovou com os centrais Pablo Bertoldo e Matheus Paulo; o levantador Rafael Cartaxo; e os ponteiros Ygor Ceará, Gui Souza e Thiago Salles.

“É normal que se troque algumas peças, que você refaça a equipe, repense nos objetivos e veja aqueles jogadores que no mercado vão atingir o esperado resultado, por isso algumas mudanças. Mantemos no elenco e trouxemos jogadores que querem ainda resultado dentro de quadra, querem ainda ter um ganho importante com o seu nome no cenário do voleibol", explicou sobre o processo de montagem de elenco, Marcelo Negrão.

Legenda: O Norde Vôlei manteve uma base de jogadores, mas também se reforçou com nomes conhecidos no cenário do voleibol brasileiro Foto: Stephan Eilert / Norde Vôlei

As novidades foram as contratações dos levantadores Rodrigo Ribeiro, do SADA/Cruzeiro e Gabriel Galo, do Ferizaj (Kosovo); do ponteiro Rafa, do Praia Clube; dos líberos Bruno Bello, do Alta Floresta, e Henrique Melo, do Araraquara; dos opostos Caio da Silva, do Brasília, e Breno Silva, do Sporting (Portugal); e dos centrais Renan Fornazari, do Montes Claros, e Guilherme Rech, do Praia Clube.

“Nesses primeiros treinos está todo mundo se dando muito bem. Parte dos jogadores que vierem são mais experientes, sabem como funciona a rotina e está todo mundo dando o gás, um ajudando o outro, para termos uma superliga do início ao fim sem contratempos. A Comissão Técnica tem profissionais excelentes e está dando todo o apoio para a gente nessa pré-temporada. Está todo mundo pegando pesado para o mesmo objetivo, conseguir esse acesso. O sentimento é que temos total condições de conseguir", afirmou o central Pablo Bertoldo, remanescente do elenco da temporada passada.

Comissão Técnica

Para a temporada 2025/2026, o Norde Vôlei terá novidades na composição da Comissão Técnica. Os ex-jogadores Sérgio Gason e Henderson Pereira, que estiveram no elenco do time na temporada anterior, agora estão como Auxiliar Técnico e Braço, respectivamente.

Outra novidade fica por conta do preparador físico Júlio César Fernandes, que volta a trabalhar com Marcelo Negrão desde as duas temporadas do campeão olímpico à frente do Rede Cuca Vôlei. Além do Rede Cuca, o preparador já passou por clubes como Fortaleza, Ceará e Tirol.

Completam a equipe do campeão olímpico em Barcelona-92, Adenílson Escóssio e Adriano Gurgel como auxiliares técnicos e Emanuel Portela como fisioterapeuta. Todos os três também estiveram na temporada 2024/2025