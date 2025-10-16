Fluminense x Juventude pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites
Equipes se enfrentam pela 28ª rodada do torneio nacional
Fluminense x Juventude se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste quinta-feira (16), pela 28ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 21h30, no Maracanã, em Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Fluminense x Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Amazon Prime.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Riquelme e Cano. Técnico: Luis Zubeldía
Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Cipriano, Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Ênio e Taliari. Técnico: Thiago Carpini
FLUMINENSE X JUVENTUDE | FICHA TÉCNICA
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Maracanã, em Rio de Janeiro
Data: 16/10/2025
Horário: 21h30
