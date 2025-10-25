Fluminense x Internacional pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A
Fluminense e Internacional se enfrentam pela Série A neste sábado (25), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 17h30, no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).
O Tricolor das Laranjeiras é o 7º com 41 pontos e vem de derrota para o Vasco por 2x0.
Já o Colorado é o 14º com 35 e vem de derrota para o Bahia por 1x0 na Fonte Nova.
ONDE ASSISTIR
Amazon Prime Video
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Germán Cano (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía
INTERNACIONAL
Ivan; Benítez, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz
Arbitragem:
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Neuza Back (SP) e Danilo Ricardo Manis (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)