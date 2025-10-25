Diário do Nordeste
Fluminense x Internacional pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:46)
Jogada
Legenda: O Fluminense recebe o Internacional pela Série A
Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Fluminense e Internacional se enfrentam pela Série A neste sábado (25), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 17h30, no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

O Tricolor das Laranjeiras é o 7º com 41 pontos e vem de derrota para o Vasco por 2x0. 
Já o Colorado é o 14º com 35 e vem de derrota para o Bahia por 1x0 na Fonte Nova.

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime Video

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Germán Cano (John Kennedy).  Técnico: Luis Zubeldía

INTERNACIONAL

Ivan; Benítez, Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio, Bruno Gomes e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz

 

Arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Neuza Back (SP) e Danilo Ricardo Manis (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

