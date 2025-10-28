Fluminense x Ceará: relacionados, desfalques e retornos do Alvinegro para o jogo no Maracanã
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira
O Ceará embarcou na tarde desta terça-feira (28) para o Rio de Janeiro. A equipe enfrenta o Fluminense em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé relacionou 23 jogadores para o confronto. O Alvinegro tem dois retornos e duas ausências.
Pedro Henrique e Lourenço voltaram a ser relacionados pelo técnico após cumprirem suspensão por cartão amarelo.
No entanto, Marcos Victor e Dieguinho seguem de fora. O zagueiro e o meia não embarcaram com o restante do elenco. O primeiro está em tratamento fisioterápico enquanto o segundo cuida de uma lombalgia.
O Alvinegro encara o Fluminense nesta quarta-feira (29), a partir das 19h (de Brasília). O duelo, válido pela 12ª rodada do Brasileirão, será no Maracanã.
VEJA RELACIONADOS:
- Goleiros: Bruno Ferreira e Richard
- Zagueiros: Marllon, Willian Machado, Gabriel Lacerda e Éder
- Laterais: Fabiano, Rafael Ramos, Matheus Bahia e Nícolas
- Meias: Vina, Lourenço, Richardson, Sobral, Lucas Mugni e Zanocelo
- Atacantes: Pedro Raul, Galeano, Pedro Henrique, Fernandinho, Paulo Baya, Aylon e Lucca
Veja também