Operação policial no Rio de Janeiro pode afetar Fluminense x Ceará pela Série A?

A cidade do Rio de Janeiro foi tomada por uma megaoperação policial contra a facção Comando Vermelho (CV) nesta terça-feira (28), que resultou em muita violência pelas ruas: pelo menos 64 mortos, na ação mais letal da história do Estado. Uma notícia devastadora no âmbito cívico e que trouxe apreensão à delegação do Ceará, que viaja para a região no período da tarde, onde enfrenta o Fluminense pela Série A na quarta (29).

A partida é atrasada da 12ª rodada do Brasileirão e foi remarcada para quarta (29), às 19h, no Maracanã. Por isso, os jogadores e a comissão técnica alvinegra embarcaram no período da tarde.

Em contato com o Diário do Nordeste, a diretoria do Ceará explicou que monitora com atenção a situação e que não recebeu nenhum encaminhamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre mudança de data, no entanto, compreende que se trata de uma questão de segurança pública, com a integridade de todos sendo a prioridade. Assim, as próximas horas podem ser determinantes.

A expectativa interna é de que a partida seja mantida sem nenhuma intercorrência até o momento. Na tabela de classificação, o Ceará é o 14º colocado com 35 pontos, e o Fluminense é o 7º, com 53.

Rotina interrompida no Rio de Janeiro

Por conta do episódio violento, por exemplo, Botafogo e Vasco suspenderam atividades da base e liberaram os colaboradores. O Fluminense realizou treinos de manhã, mas não programou ações para a sequência do dia, enquanto o elenco do Flamengo está na Argentina para a Libertadores. Vale ressaltar que eventos esportivos já foram alterados no Brasil em situações de falta de segurança.

Deste modo, a gestão alvinegra espera que a situação seja normalizada o quanto antes no Rio. Uma modificação teria impacto no planejamento do departamento de futebol do Ceará, que enfrenta o Fluminense em dois jogos seguidos: além da quarta, no domingo (2), às 16h, na Arena Castelão.