Condé e mais 5: Apenas seis técnicos estão desde o início da Série A em seus clubes
O 7º clube que mantinha seu treinador desde o início, o Bragantino, demitiu Fernando Seabra esta semana
A rotatividade dos técnicos na Série A não é novidade. Sempre foi assim, já que o futebol brasileiro é uma máquina de moer treinadores. Dos 20 clubes da Série A, apenas 6 estão com o mesmo técnico do início do certame:
- Léo Condé (no Ceará)
- Abel Ferreira (no Palmeiras)
- Filipe Luis (no Flamengo)
- Leonardo Jardim (Cruzeiro)
- Rogério Ceni (no Bahia)
- Rafael Guanaes (no Mirassol).
Dos 6 técnicos, 5 deles estão no G5 da Série A: Palmeiras líder, Flamengo vice-líder, Cruzeiro (3º), Mirassol (4º), Bahia (5º).
Condé, é o 15º colocado com o Ceará, mas faz um trabalho consistente com o elenco que tem na mão, no 1º ano de retorno da Série B.
Os outros 14 times trocaram de treinador, muitos mais de uma vez. São 22 trocas no total.
As últimas demissões foram Fernando Seabra, que era o 7º treinador que se mantinha desde o início da campanha no Bragantino.
Quem também deixou cargo hoje foi Daniel Paulista. Ele estava no lanterna Sport e foi desligado nesta terça-feira.
Veja todas a trocas:
Vitória (4 técnicos)
Thiago Carpini - Fábio Carille - Renato Chagas - Jair Ventura (atual)
Fortaleza (3 técnicos)
Vojvoda - Renato Paiva - Palermo (atual)
Fluminense (3 técnicos)
Mano Menezes - Renato Gaúcho - Luis Zubeldía (atual)
Sport (4 técnicos)
Pepa - António Oliveira - Daniel Paulista - ???
Santos (3 técnicos)
Pedro Caixinha - Cleber Xavier - Vojvoda (atual)
Juventude (3 técnicos)
Fábio Martins - Claudio Tencati - Thiago Carpini (atual)
Grêmio (2 técnicos)
Gustavo Quinteros - Mano Menezes (atual)
Corinthians (2 técnicos)
Ramón Díaz - Dorival Júnior (atual)
Vasco (2 técnicos)
Fábio Carille - Fernando Diniz (atual)
São Paulo (2 técnicos)
Luis Zubeldía - Hernán Crespo (atual)
Botafogo (2 técnicos)
Renato Paiva e Davide Ancelotti (atual)
Atlético-MG (2 técnicos)
Cuca - Jorge Sampaoli (atual)
Internacional (2 técnicos)
Roger Machado - Ramón Diaz (atual)
Bragantino (2 técnicos)
Fernando Seabra - Vágner Mancini (acertado)