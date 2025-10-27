Com retornos, Léo Condé deve mudar a formação do Ceará contra o Fluminense? Veja opções

O Ceará visita o Fluminense nesta quarta-feira (29), no Maracanã, às 19 horas, em jogo atrasado da 12ª rodada da Série A. O Vozão, precisa reagir após a derrota para o Atlético/MG por 1x0 no sábado e uma sequência ruim no returno - em 10 jogos só venceu dois - e abrir distância para o Z4.

Para o duelo, o técnico Léo Condé terá o retorno do meio campista Lourenço e do atacante Pedro Henrique, que cumpriram suspensão contra o Galo. Ainda é incerta a utilização do zagueiro Marcos Victor e do volante Dieguinho.

O zagueiro em tratamento com a fisioterapia e o volante está em fase final da transição do tratamento para o edema na panturrilha e tem lombalgia aguda.

Assim, com dois retornos, qual formação Condé deve utilizar contra o Flu?

Formação 1

Legenda: Formação diante do Galo seria mantida contra o Fluminense Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Manter a formação contra o Galo. Condé elogiou a atuação contra o Galo. De fato, apesar do gol relampago sofrido, o Ceará fez um bom jogo depois 25 do 1º tempo, criou boas chances para empatar.

Assim, ele manteria Richardson e Zanocelo no meio, além de Fernandinho na frente.

Formação 2

Legenda: Lourenço ganhando a vaga de Zanocelo no meio Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Uma única mudança: a entrada de Lourenço no lugar de Zanocelo. O time ganharia mais pegada no meio campo e chutes de média distância.

Formação 3

Legenda: Formação contra o Flu com duas mudanças: Lourenço e Pedro Henrique Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Duas mudanças: com Lourenço no lugar de Zanocelo e Pedro Henrique no lugar de Fernandinho, aproveitando que o atacante está descansado e Fernandinho não vem rendendo tão bem.

Formação 4

Legenda: Formação mais defensiva, reforçando meio e sem centroavante Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Seria uma formação diferente, no 4-3-1-2, sem centroavante, já que Pedro Raul está sendo contestado pela torcida. Seriam 3 volantes (Zanocelo, Lourenço e Richardson), com com Vina centralizado, e Fernandinho e Pedro Henrique na frente.

Ao longo do jogo, Vina pode se aproximar como 'falso 9' e Lourenço assumir como meia armador. Seria ousado para Léo Condé, por ele confiar em Pedro Raul, mas um pedido de alguns torcedores.