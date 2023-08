Floresta muda comando técnico para a reta final da Série C; veja detalhes

O Floresta anunciou nesta quarta-feira (9), a contratação do técnico Matheus Costa, de 38 anos, onde firmou contrato com a equipe alviverde até final da Série C do Brasileiro. Além dele, o auxiliar técnico Leandro Niehues também passa a integrar o clube.

O novo treinador chega para o lugar de Sérgio Soares, que deixou o clube na terça-feira. Assim, Matheus comandará o Lobo nas 3 rodadas finais da Série C. O Verdão é o 17º colocado com 17 pontos, ocupando a zona de rebaixamento. O próximo jogo do Floresta pela Brasileirão, será na segunda-feira (14), às 20h, no estádio Presidente Vargas, diante do Ypiranga/RS.

Matheus Costa chega nesta quinta-feira (10), para comandar seu primeiro trabalho à frente do Floresta.

Conheça o novo treinador

Natural de Curitiba, Estado do Paraná, Matheus Costa possui a Licença Pro realizado na CBF Academy, concluiu a Pós-graduação em Treinamento Esportivo, contém a formação de Educador físico, e ingressou em 2017 na Observação Técnica do Atlético de Madri, Simeone. Além das formações acadêmicas, o treinador é instrutor da CBF Academy.

Na trajetória futebolística, Matheus iniciou sua carreira como treinador nas categoria de Base do Trieste Futebol Clube de 2008 a 2010; Clube Athlético/PR em 2011; foi observador técnico do Coritiba/PR em 2012; Sport Club Internacional/RS de 2012 a 2015.

No futebol profissional, começou como auxiliar técnico no Fluminense/RJ em 2016, onde conquistou a Primeira Liga; comandou o Paraná Clube/PR na temporada 2017, onde conseguiu o acesso à Série A do Brasileiro para temporada 2018; Joinville/SC em 2018; Coritiba/PR em 2018; Campeão invicto do Campeonato Sergipano no Confiança/SE em 2020; Paysandu/PA em 2020; Operário/PR em 2020; Barra/SC em 2022; Santo André/SP em 2023.