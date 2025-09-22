Floresta empata e grupo da Série C segue indefinido pelo acesso

O Floresta empatou em 0 a 0 com o São Bernardo na tarde do último domingo (21), no estádio Domingão, em Horizonte (CE), em partida válida pela terceira rodada da segunda fase da Série C do Brasileirão 2025. Foi o terceiro empate do time em três rodadas.

O grupo do Floresta conta com uma particularidade curiosa: todos os quatro times estão empatados, com todos os jogos tendo terminado empatados até o momento. O time da Vila Manoel Sátiro é o último pelo fato de ter menos gols marcados.

Todas as equipes estão empatadas com três pontos e saldo zero, mas o Londrina é o líder com três gols marcados, o São Bernardo é o segundo com dois gols, o Caxias é o terceiro com um gol e o Floresta é o quarto, sem ter marcado nenhum gol até o momento.

Na próxima rodada o Floresta volta a enfrentar o mesmo São Bernardo, desta vez fora de casa, no estádio Primeiro de Maio. O jogo será disputado no próximo domingo (28), às 16h30. Ao todo, restam três jogos para o time cearense na competição. Nesta fase, os dois primeiros colocados conquistam o acesso à Série B do Brasileirão.