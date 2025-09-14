Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Floresta segura pressão do Londrina e empata fora de casa pelo quadrangular da Série C

Partida foi válida pela 2ª rodada do quadrangular de acesso

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:47)
Jogada
Legenda: O Floresta e Londrina empataram sem gols no Paraná pela pela Série C
Foto: Rafael Martins / Londrina Esporte Clube

Londrina e Floresta empataram em 0x0 neste domingo (14), pela 2ª rodada do quadrangular de acesso da Série C. A partida foi no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR).

 

O Verdão acertou o travessão com Pablo na etapa inicial e o Tubarão teve um gol anulado pelo VAR ao 15 minutos do 2º tempo. O goleiro do Verdão, Dheimison fez grandes defesas para garantir o importante resultado fora de casa.

 

Com o resultado, as duas equipes somaram o 2º ponto no quadrangular. As outras duas equipes também tem dois pontos: Caxias e São Bernardo, que empataram no sábado.

 

Ou seja, há um empate em pontos entre todos os postulantes ao acesso. Restam 4 rodadas para o fim do quadrangular, com os dois primeiros subindo para a Série B.

 

O Lobo da Vila volta a jogar pela 3ª rodada no dia 21, às 16h30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), contra o São Bernardo.

Como foi o Tempo Real

 
Assuntos Relacionados

Jogada

Vasco x Ceará: acompanhe em Tempo Real e a transmissão da Verdinha

Na segunda página da tabela, as duas equipes fazem jogo para sair de perto da zona de rebaixamento do Brasileirão Série A

Redação Há 33 minutos

Jogada

Floresta segura pressão do Londrina e empata fora de casa pelo quadrangular da Série C

Partida foi válida pela 2ª rodada do quadrangular de acesso

Vladimir Marques Há 1 hora
Foto de jogadores do Minnesota Vikings

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (14)

Confira os jogos de futebol americano ao vivo deste domingo, dia 14 de setembro de 2025

Daniel Farias 14 de Setembro de 2025
Marcelo Paz em ação pelo Fortaleza

Jogada

Marcelo Paz elogia torcida e exalta vitória do Fortaleza: ‘temos que fazer o nosso papel’

O time tricolor superou o Vitória-BA neste sábado (13), na Arena Castelão

Alexandre Mota 13 de Setembro de 2025
Palermo e Bruno Pacheco comemoram gol na Arena Castelão

Jogada

Pacheco celebra gol pelo Fortaleza e agradece Palermo: ‘chegou dando confiança’

O lateral-esquerdo brilhou no triunfo tricolor contra o Vitória-BA neste sábado (13)

Alexandre Mota 13 de Setembro de 2025
Yago Pikachu em ação pelo Fortaleza

Jogada

Palermo define Fortaleza com novidades contra o Vitória-BA; veja escalação

As equipes se enfrentam neste sábado (13), na Arena Castelão

Alexandre Mota 13 de Setembro de 2025