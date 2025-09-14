Floresta segura pressão do Londrina e empata fora de casa pelo quadrangular da Série C

Londrina e Floresta empataram em 0x0 neste domingo (14), pela 2ª rodada do quadrangular de acesso da Série C. A partida foi no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR).

O Verdão acertou o travessão com Pablo na etapa inicial e o Tubarão teve um gol anulado pelo VAR ao 15 minutos do 2º tempo. O goleiro do Verdão, Dheimison fez grandes defesas para garantir o importante resultado fora de casa.

Com o resultado, as duas equipes somaram o 2º ponto no quadrangular. As outras duas equipes também tem dois pontos: Caxias e São Bernardo, que empataram no sábado.

Ou seja, há um empate em pontos entre todos os postulantes ao acesso. Restam 4 rodadas para o fim do quadrangular, com os dois primeiros subindo para a Série B.

O Lobo da Vila volta a jogar pela 3ª rodada no dia 21, às 16h30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), contra o São Bernardo.

Como foi o Tempo Real