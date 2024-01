Floresta embarca rumo a São Paulo, para disputa da Copinha

A equipe do Floresta embarcou na manhã desta quarta-feira (3) rumo a São Paulo, onde disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Lobo da Vila Manoel Sátiro faz parte do Grupo 18, junto com SKA Brasil, Atlético-MG e Timon-MA. A partida de estreia do time cearense está marcada para quinta-feira (4), contra a equipe do SKA Brasil, às 17h15 de Brasília.

A comissão do Verdão deve ficar hospedada em Barueri no Lummina Barueri Alphaville, mas vai realizar seus jogos no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (Região Metropolitana de São Paulo).

Os dois últimos jogos da equipe pela fase de grupos, acontecem nos dias 7 de janeiro (contra o Atlético-MG, às 19h15), e no dia 10 de janeiro (contra o Timon, às 17h15).

Veja imagens do embarque

Legenda: Floresta Foto: Ronaldo Oliveira/Floresta

