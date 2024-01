Fortaleza e Ceará embarcam para a Copinha; veja data das estreias esta semana

Fortaleza e Ceará embarcaram para Taça São Paulo de Futebol Júnior, onde disputarão a Copinha, primeira competição nacional das categorias de base do 1º semestre. Os dois representantes cearenses embarcaram com 30 jogadores e estreiam esta semana no torneio Sub-20.

A edição de 2024 da Taça São Paulo de Futebol Júnior marcará a 16ª participação do Alvinegro na maior competição de base do país. O Vovô está grupo 8 ao lado das equipes de Rondoniense/RO, Gama/DF e Lemense/SP.

Estreia do Vovô é nesta terça

A estreia do Vozão acontece na terça-feira (2), às 17 horas, diante do Rondoniense/RO, no estádio Bruno Lazzarini.

Após as conquistas do Campeonato Cearense e da Taça FCF, a expectativa é de uma boa campanha da equipe alvinegra.

"Estou muito esperançoso para a disputa da Copinha, até porque será minha primeira vez participando. Com a ciência que o nosso elenco é forte, estou com muita expectativa e até relembrando os nossos títulos do ano. Tenho certeza que temos um grupo que realmente vai dar conta de tudo isso e colocar o Ceará o mais longe possível na competição, dando o nosso melhor nos jogos", declarou o lateral Zé Neto.

Legenda: O lateral Zé Neto em campo pelo Ceará Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Leão estreia na quarta

A Copinha começa para o Fortaleza no dia 3 de janeiro, em partida diante do Castanhal-PA. Integrante do Grupo 11, que tem como sede a cidade de Assis, em São Paulo, o Tricolor de Aço enfrentará além do time nortista o CRB-AL e os donos da casa, o Vocem-SP.

Vice-campeão estadual em 2023, o Fortaleza vem de uma temporada com boas atuações. Sob comando do técnico Léo Porto desde maio deste ano, a equipe Sub-20 disputou 30 jogos, entre eles jogos profissionais e Sub-19, onde conquistou 21 vitórias e somente três derrotas. Dentro da categoria, o Leão do Pici só foi derrotado em uma oportunidade.

Legenda: Capitão do Sub-20, João Henrique em jogo pelo Fortaleza Foto: João Moura / Fortaleza EC

Integrante do grupo que chegou às quartas de final na Copinha de 2023, o zagueiro e capitão João Henrique disputará sua terceira, e última, Copa São Paulo pelo Leãozinho.

"É um misto de emoções, tenho certeza que vou me doar ao máximo para representar muito bem esta instituição na Copinha. Eu tenho muita gratidão por tudo que o Fortaleza fez por mim e a melhor forma que eu tenho como retribuir é colocando esse Clube no mais alto nível, no patamar que ele merece", disse ele.