Flamengo x Sporting Cristal: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Nesta terça-feira (24), o Flamengo enfrenta o Sporting Cristal, no Maracanã, às 21h30, em duelo válido pela 6ª rodada da Taça Libertadores da América.

Na liderança garantida do Grupo H, com 13 pontos e com vaga nas Oitavas, o Mengo joga para ter uma das melhores campanhas no geral para ter vantagem de mando nos mata-matas da Libertadores. O adversário já está eliminado, mas busca vaga na Sul-Americana.

Pelas lentes da #FlaTV, algumas imagens do trabalho desta manhã no Ninho do Urubu. 🎥💯 #VamosFlamengo pic.twitter.com/n4oMBVFdY9 — Flamengo (@Flamengo) May 23, 2022

ONDE ASSISTIR

SBT, ESPN/Star+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO

Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Andreas Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro; Pedro e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

SPORTING CRISTAL

Duarte; Madrid, Chávez, Merlo e Loyola; Castillo, Calcaterra, Yotún e Christofer Gonzales; Ávila (Olivares) e Liza. Técnico: Roberto Mosquera

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Sporting Cristal - 6ª rodada do Grupo H da Libertadores

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 24/5/2022, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Carlos Lopez (VEN) e Jackson Diaz (VEN)