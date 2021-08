Flamengo x Olimpia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Taça Libertadores retoma a disputa das quartas de final nesta quarta-feira (18) com o duelo entre Flamengo e Olimpia, do Paraguai. A partida ocorre às 19h15, no Mané Garrincha, em Brasília/DF.

O confronto é o segundo entre as duas equipes no processo eliminatório. Na ida, o time carioca venceu por 4 a 1 no estádio Manuel Ferreira, em Assunção-PAR, e pode até perder por 3 a 0 que fica com a vaga na semifinal.

Palpites

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pela Fox Sports e o Facebook.

Escalação

A provável escalação do Flamengo é: Diego Alves, Rodinei, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

A provável escalação do Olimpia é: Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, Luis Zárate, Saúl Salcedo e Iván Torres; Richard Ortiz; Hugo Quintana, Brian Ojeda e Ramón Sosa; Roque Santa Cruz e Derlis González. Técnico: Enrique Landaida.

Flamengo x Olimpia

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília/DF.

Horário: 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira (18).

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

VAR: John Ospina (COL).