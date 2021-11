Flamengo x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com a vitória diante do Corinthians por 2 a 1 no Castelão na rodada anterior da Série A do Brasileiro, o Ceará entrou de vez na luta por uma vaga na Libertadores de 2022, o que seria um prêmio e tanto pela excelente campanha no returno, a 6ª melhor. Hoje em 8º com 49 pontos, o Vovô tem um grande desafio na noite desta terça-feira (30), ao enfrentar o Flamengo às 20 horas no Maracanã mas também uma oportunidade gigante.

Isso porque, os tropeços de Bragantino, Fluminense e Inter beneficiaram o Vovô, que se vencer, ultrapassa o time carioca e chega na 7ª colocação com 52 pontos, abre 4 pontos para o Colorado e encosta no Bragantino (5º colocado), ficando com um ponto a menos.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, Rádio Verdes Mares (Verdinha AM 810) e tempo real pelo Diário do Nordeste.

Cenários

Mas independente do resultado desta terça-feira, o Ceará só depende de sí para terminar a Série A no G-8 e aguardar a decisão da Copa do Brasil entre Atlético/MG e Athletico/PR, torcendo pelo título do Galo. Após o jogo contra o Fla, restariam os jogos contra América/MG (dia 5 no Castelão) e Palmeiras (dia 9 na Arena Barueri, em São Paulo).

E a partida desta terça-feira ganhou diferentes atrativos pelos últimos acontecimentos. Após a vitória do Atlético/MG diante do Fluminense por 2 a 1 no domingo, o resultado pode definir o campeão brasileiro, com o time mineiro torcendo para o Ceará pelo menos empatar contra o Flamengo para ser campeão.

Vale lembrar que o Vozão tem sido competitivo contra o time carioca e o venceu duas vezes no Maracanã pela Série A em 2018 (1x0 gol de Leandro Carvalho) e 2020 (Vina e Kelvyn, ano no qual o Flamengo foi campeão brasileiro).

Outro atrativo é como chegará o time carioca após a traumática perda da final da Libertadores para o Palmeiras no sábado na prorrogação. O técnico Renato Gaúcho foi demitido, com o auxiliar Maurício Souza assumindo até o fim da Série A, evitando um clima de cobrança no Maracanã e desmotivação geral dos jogadores.

Assim, com a saída do técnico que já estava queimado pela torcida, o ambiente no Maracanã pode ser de apoio, diferente do que seria se Renato Gaúcho comandasse a equipe. Até segunda-feira, 36 mil rubro-negros estão garantidos no estádio.

Sem Vina

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes terá um desfalque de peso: Vina.

O meia foi substituído no início do 2º tempo na vitória contra o Corinthians por 2 a 1 com dores na coxa direita e será desfalque. Ele está fazendo tratamento intensivo para se recuperar visando as rodadas finais. Assim, Jorginho deve assumir a posição no meio-campo.

Legenda: O meia Jorginho deve ser titular do Ceará nesta terça-feira na ausência de Vina Foto: KID JUNIOR

Além de Vina, o lateral-direito Gabriel Dias é outra baixa. Ele teve lesão no joelho esquerdo, segue em tratamento fisioterápico e ainda não tem previsão de retorno.

O atacante Erick, que segue tratando intensivamente edema muscular na coxa direita, também não viajou.

Quem deve retornar ao time é Messias, recuperado de trauma no rosto.

No Fla

No Flamengo, devido ao desgaste físico e psicológico após a final da Libertadores no sábado em Montevidéo no Uruguai, a formação deve ser mesclada entre titulares e reservas.

Jogadores como Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luís e Arão não foram relacionados para a partida.

Prováveis escalações

Flamengo

Hugo Souza; Rodinei, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; João Gomes, Thiago Maia e Diego; Vitinho, Pedro e Kenedy.Técnico: Maurício Souza

Ceará

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral, Lima, Jorginho, Mendoza, Jael. Técnico: Tiago Nunes.



Ficha Técnica

Flamengo x Ceará

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

30 de Novembro de 2021 - 20h (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira - RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos - RN e Lorival Candido das Flores - RN