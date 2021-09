Flamengo x Barcelona-EQU: acompanhe jogo ao vivo

A Taça Libertadores 2021 retoma a disputa das semifinais nesta quarta-feira (22) com o duelo entre Flamengo e Barcelona-EQU. A partida ocorre às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O confronto é o primeiro entre as duas equipes no processo eliminatório. O jogo de volta será na próxima quarta (29), às 21h30, no estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador..

Vale ressaltar que a Conmebol mantém o critério de "gol qualificado" ou "regra do gol fora" na Libertadores. Retirado dos eventos da CBF, o regualmento serve para determinar o vencedor em caso empate em resultados (uma vitória para cada ou dois empates) e em número de gols marcados. No caso, o time que fez mais gols como visitante leva a vantagem.

Flamengo x Barcelona-EQU ao Vivo: