Flamengo anuncia maior patrocínio da história do futebol brasileiro; veja valor

Clube acertou vínculo com a Betano e agora tem um novo patrocinador master

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:53)
Jogada
Legenda: Flamengo anuncia a Betano como maior patrocínio do futebol brasileiro
Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (18) um acordo com a Betano, casa de apostas esportivas, como sua nova patrocinadora master. Este será o maior patrocínio do futebol brasileiro, com valores superando R$ 250 milhões por temporada, segundo o ge.

“O acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da FlamengoTV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do Clube”, disse o time carioca em anúncio oficial nesta segunda.

De acordo com o Flamengo, a última etapa para a conclusão do contrato com a Betano será uma reunião do Conselho Deliberativo, marcada para esta terça-feira (19). O contrato deve passar a valer em setembro e ter duração de três anos e quatro meses.

LEIA A NOTA OFICIAL DO FLAMENGO

O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a Betano como sua nova parceira master.

O acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da FlamengoTV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do Clube.

A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo.

Trata-se do maior contrato de parceria do futebol brasileiro, resultado da força da marca Flamengo e da relevância mundial da Betano.

O Clube agradece à Betano pela confiança e pela decisão de ter o Flamengo como seu parceiro mundial.

A última etapa para a conclusão do contrato será a reunião do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 19 de agosto de 2025.

