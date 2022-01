Fifa define The Best nesta segunda (17); veja onde assistir, horário e finalistas

O melhor jogador de futebol do mundo na temporada 2020-2021 será definido nesta segunda-feria (17) pela Fifa. A partir das 15h, na Suíça, a entidade inicia a cerimônia de premiação do The Best, que define também a melhor atleta, os principais goleiros, e os melhores técnicos nas categorias masculina e feminina.

A votação do prêmio envolve os técnicos de seleções, os capitães das equipes nacionais, membros da imprensa e o público. Até agora, o maior campeão é o argentino Lionel Messi, com seis títulos. Estrela do PSG é finalista com o egípcio Salah, do Liverpool, e o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

Há expectativa de que a seleção de melhores atletas do mundo também seja anunciada pela entidade. Assim como o vencedor do prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito da última temporada.

A premiação será exibida no site oficial e canal do Youtube da FIFA.

Finalistas dos prêmios individuais da Fifa

Melhor jogador

Lionel Messi (ARG) | Paris Saint-Germain

Salah (EGI) | Liverpool

Robert Lewandowski (POL) | Bayern de Munique

Melhor jogadora

Jennifer Hermoso (ESP) | Barcelona

Alexia Putellas (ESP) | Barcelona

Sam Kerr (AUS) | Chelsea

Melhor goleiro

Donnarumma (ITA) | Paris Saint-Germain

Mendy (SEN) | Chelsea

Neuer (ALE) | Bayern de Munique

Melhor goleira

Ann-Katrin Berger (ALE) | Chelsea

Christiane Endler (CHI) | Paris Saint-Germain

Stephanie Labbé (CAN) | Paris Saint-Germain

Melhor treinador | futebol masculino

Pep Guardiola (ESP) | Manchester City

Roberto Mancini (ITA) | Seleção da Itália

Thomas Tuchel (ALE) | Chelsea

Melhor treinador | futebol feminino

Lluis Cortés (ESP) | Barcelona

Emma Hayes (ING) | Chelsea

Sarina Wiegman (HOL) | Seleção da Inglarerra

Prêmio Puskas (gol mais bonito)

Erik Lamela (ARG) | Tottenham/Sevilla

Patrik Schick (TCH) | Bayer Leverkusen

Mehdi Taremi (IRA) | Porto