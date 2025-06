Ferroviário x Treze-PB pela Série D: veja horário, palpite e escalações

Ferroviário x Treze-PB se enfrentam neste sábado (28), às 17h30, no Estádio Presidente Vargas (PV), em confronto válido pela décima rodada do torneio. O Ferrão, com boa campanha na competição, sendo o 5° colocação do grupo C, está com 100% de aproveitamento como mandante na Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Veja onde assistir, como os times chegam para o confronto e curiosidades do duelo.

JOGOS DO FERROVIÁRIO COMO MANDANTE NA SÉRIE D

Ferroviário 3 x 1 Santa Cruz-RN - Segunda rodada da Série D

Ferroviário 1 x 0 Horizonte - Terça rodada da Série D

Ferroviário 1 x 0 América RN - Sexta rodada da Série D

Ferroviário 3 x 1 Santa Cruz-PE - Oitava rodada da Série D

PALPITE

COMO VEM O FERROVIÁRIO

Legenda: Ferrão perdeu por 3 a 2 para o América em Natal, em partida cheia de polêmicas com a arbitragem. Foto: Gabriel Leite/América de Natal

O Ferroviário perdeu para o América-RN por 3 a 2 em jogo da nona rodada do Grupo A3 da Série D do Brasileiro, em jogo cheio de polêmicas com a arbitragem. Com o resultado, a equipe comandada por Tiago Zorro segue sem vencer em jogos fora de casa.

A provável escalação do time do Ferroviário: João Vitor, Kaue Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso, Ailton Santos, Ramires, Kevin Rivas, Gharib, Bryam, Felipe Cruz e Ciel. Técnico: Tiago Zorro

COMO VEM O TREZE

Já o Galo da Borburema, adversário do Ferroviário, vive mal momento na competição e perdeu as quatro últimas partidas no torneio e ocupa a 6ª colocação do grupo C.

A provável escalação do time do Treze: Rayan, Guilherme Lucena, Carlos Henrique, Renan Diniz, Arthurzinho, Juninho, Rodrigo Gaia, Bismarck Cesinha, Coutinho e Schutz. Técnico: William de Mattia

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

No retrospecto geral de jogos entre as duas equipes na história, o confronto é marcado pelo equilíbrio. Os times já se enfrentaram 23 vezes no total, com 10 vitórias do Ferroviário, 3 empates e 10 vitórias do Treze.

Como mandante, o Treze só venceu o Ferroviário três vezes.

Sobre a última vez que as equipes se enfrentaram, já disputando a Série D deste ano, o time cearense foi superado pela equipe paraibana no Amigão, em Campina Grande, pela 5ª rodada da quarta divisão do Campeonato Nacional. Com gol de Karl, aos 25` do 2º tempo, aproveitando bola sobrando dentro da pequena área.

ONDE ASSISTIR

A Verdinha FM 92.5 vai transmitir a partida. Com Walber Freitas na narração, Daniel Farias nos comentários e Samuel Conrado com as informações do jogo. Além disso, o canal do YouTube do Jogada, vai passar o jogo com imagens.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto