Ferroviário x Tombense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (24), às 17h, contra o Tombense, no estádio Presidente Vargas, em jogo pela 19ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: Zapping, Nosso Futebol, Nosso Futebol+ e DAZN.

Palpite para o jogo

Como chegam as equipes

O Ferroviário já está rebaixado para a Série D. O time coral teve a queda decretada ao perder para o Náutico por 4 a 1 na rodada anterior nos AFlitos. Com 14 pontos e na penúltima colocação, o Tubarão da Barra se despede melancolicamente na Série C, já sem Ranielle Ribeiro, que deixou o clube esta semana. Ele só dirigiu o Ferrão em 2 jogos.

Com a saída dele, Raimundo Wagner assume a equipe, já pensando na Taça Fares Lopes, que dá uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

O Tombense, em 12º com 22 pontos, já não corre mais risco de ser rebaixado, mas também não luta por classificação.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário

Douglas Dias; Israel (Igor Dutra), Léo Gobo, Bruno Reis (Naldo) e Mattheus Silva; Wilker, Vinícius Paulista e Nicholas; Vinicius Alves, Ciel e Marcelinho. Técnico: Raimundo Wagner

Tombense

Felipe Garcia; Iury, Ednei, Rony e Emerson;

Rickson, Pierre e Pedro Oliveira (Douglas Coutinho); Anderson Ligeiro, Igor Bahia e Jefferson Renan. Técnico: André Walter

Ferroviário x Tombense | FICHA TÉCNICA

Competição: 19ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 24/08/2024

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)

Assistentes: Valdebranio Da Silva (RO)

Renato Aparecido Dos Reis Oliveira (RO)