Ferroviário x América-RN pela Série D: veja horário, palpite e escalações

Ferroviário x América-RN se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 20h, na Arena das Dunas em Natal, Rio Grande de Norte, em confronto válido pela nona rodada do torneio. O Ferrão, apesar da boa campanha que resulta na 4ª colocação do grupo C, ainda não venceu partidas como visitantes na Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Veja onde assistir, como os times chegam para o confronto e curiosidades do duelo.

JOGOS DO FERROVIÁRIO COMO VISITANTE NA SÉRIE D

Central-PE 2 x 1 Ferroviário - Primeira rodada da Série D

Sousa-PB 4 x 0 Ferroviário - Quarta rodada da Série D

Treze-PB 1 x 0 Ferroviário - Quinta rodada da Série D

Santa Cruz-PE 3 x 1 Ferroviário - Sétima rodada da Série D

PALPITE

COMO VEM O FERROVIÁRIO

O Ferroviário venceu o Santa-Cruz por 3 a 1 em jogo da oitava rodada do Grupo A3 da Série D do Brasileiro. Com o resultado, a equipe comandada por Tiago Zorro chega ao quarto jogo com vitória em casa.

A provável escalação do time do Ferroviário: João Vitor, Kaue Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso, Ailton Santos, Ramires, Kevin Rivas, Gharib, Bryam, Felipe Cruz e Ciel. Técnico: Tiago Zorro

COMO VEM O AMÉRICA-RN

Em confronto tido como de seis pontos, as equipes fazem bom campeonato até o momento. O Mecão, adversário do Ferroviário, apesar de vim de derrota na última rodada em jogo de expulsões contra o Sousa-PB por 1 a 0, venceu todos os jogos como mandante na competição e ocupa a 3ª colocação do grupo C.

A provável escalação do time do América-RN: Renan Bragança, Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Netto, Rennan Siqueira, Robson, Alexandre Anaz, Thiaguinho, Davi Gabriel, Hebert e Salatiel. Técnico: Moacir Júnior

RETROSPECTO ENTRE AS EQUIPES

No retrospecto geral de jogos entre as duas equipes na história, o Ferroviário apresenta um retrospecto negativo contra a equipe potiguar. Os times já se enfrentaram 18 vezes no total, com 8 vitórias para o América, 6 empates e 4 vitórias para o Ferrão.

Uma dessas vitórias do clube da Barra do Ceará foi como visitante, em confronto válido pela Série C de 1998.

Legenda: Ferroviário venceu o América/RN no PV por 1 a 0 na 6ª rodada da Série D. Foto: Lenilson Souza/Ferroviário AC

Sobre a última vez que as equipes se enfrentaram, já disputando a Série D deste ano, o Ferroviário venceu o América-RN no Estádio Presidente Vargas (PV) pela 6ª rodada da quarta divisão do Campeonato Nacional. Com gol de Felipe Cruz, aos 20 do 2º tempo, o Tubarão da Barra venceu o jogo por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR

A Verdinha FM 92.5 vai transmitir a partida. Com Walber Freitas na narração, Alexandre Mota nos comentários e Fernanda Alves com as informações do jogo. Além disso, o canal do América de Natal, América de Natal, vai passar o jogo com imagens.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto