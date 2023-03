Ferroviário se pronuncia contra arbitragem do estadual e critica: 'Difícil aceitar um erro grotesco'

O jogo entre Fortaleza e Ferroviário na noite do último domingo, (19), pelo campeonato estadual, rendeu várias discussões sobre as punições sofridas pelo Tubarão da Barra em um lance polêmico. A equipe comandada por Paulinho Kobayashi, derrotada por 4 a 0 e eliminada da competição, se pronunciou abertamente em suas redes sociais e criticou a arbitragem.

"Difícil aceitar um erro grotesco da arbitragem que nos tira a chance de batalhar, de igual pra igual, por uma vaga na final. Dói demais.

A luta segue

Obrigado por existir e RESISTIR, Ferroviário. Você é o ORGULHO deste futebol", escreveu nas redes sociais.

Entenda a polêmica

Em um ataque do Fortaleza, o jogador Éder Lima, do Ferroviário, empurrou Lucero dentro da área. O lance foi levado ao VAR e a interpretação do juiz Luís César Magalhães o fez optar pela marcação do pênalti e a expulsar o defensor do Tubarão da Barra.

Em entrevista coletiva pós jogo, o técnico Paulinho Kobayashi também criticou a arbitragem e expôs muita insatisfação com o juiz da partida.